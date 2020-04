Speciale energia: Slovenia, Corridoio Sud parte rafforza capacità di approvvigionamento dell'Ue

- La Slovenia vede il Corridoio meridionale del gas come parte della strategia di rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Ue. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e della tecnologia sloveno, Zdravko Pocivalsek, all’agenzia di stampa “Trend”. "La Slovenia sostiene gli sforzi per rafforzare la diversificazione delle risorse energetiche dell'Ue. A tale proposito, riteniamo il Corridoio meridionale del gas come parte del rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento dell'Ue poiché il gas continuerà a essere un'importante fonte di energia nel percorso verso la decarbonizzazione e come una grande opportunità per aumentare la cooperazione energetica fra l'Ue e l'Azerbaigian", ha affermato il ministro. L’inaugurazione della prima fase del Corridoio Sud si è svolta il 29 maggio del 2018 a Baku. Il Corridoio meridionale del gas è uno dei progetti energetici prioritari sostenuti dall'Ue e prevede il trasporto di forniture di gas dalla regione del Mar Caspio sino ai paesi europei attraverso Georgia e Turchia. Nella fase iniziale il gas proverrà dal giacimento azero di Shah Deniz, ma successivamente potranno essere collegate nuove fonti di approvvigionamento. (Res)