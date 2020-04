Speciale energia: Emirati, coronavirus, Banca centrale annuncia aumento misure di stimolo a 69 miliardi di dollari

- La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato un aumento delle misure di stimolo per l’economia per far fronte alla pandemia di coronavirus a 69 miliardi di dollari. Secondo quanto riferisce una nota dell’istituto di credito centrale sono stati ridotti il fabbisogno di riserve per i depositi dal 50 percento al 7 percento per consentire di iniettare liquidità nel sistema economico. Il piano di stimolo è stato esteso fino alla fine del 2020. "Le misure aggiuntive alleggeriranno efficacemente la pressione sugli istituti finanziari, consentendo loro di continuare a svolgere il loro ruolo cruciale come spina dorsale dell'economia offrendo al contempo il necessario aiuto e l'accesso continuo ai finanziamenti per le imprese e le famiglie", ha affermato il Governatore della banca centrale, Abdulhamid Saeed. (Res)