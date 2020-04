Speciale energia: Cremlino, Russia non ha mai sostenuto la conclusione dell'accordo Opec+

- La Russia non ha mai sostenuto la conclusione dell'accordo Opec+ sui tagli alla produzione di petrolio ed è pronta a nuovi negoziati costruttivi sulla questione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov intervistato dall’emittente “Rossija-1”. "La Russia non è stata favorevole alla conclusione dell'accordo Opec+. Il presidente Vladimir Putin e la rappresentanza russa sono generalmente impegnati in un processo negoziale costruttivo che non ha alternative per stabilizzare il mercato internazionale dell'energia", ha detto Peskov. Il portavoce ha aggiunto che un aumento della produzione di petrolio determinerebbe un prezzo del petrolio più basso, il che non gioverebbe ad alcun paese. I prezzi del petrolio sono crollati nelle ultime settimane a causa della mancata intesa su un ulteriore taglio della produzione di 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno nel quadro dell'accordo Opec+. La Russia, capofila dei paesi non facenti parte dell'Opec, ha deciso di non aderire alla proposta avanzata dall'Arabia Saudita e dagli altri membri del Cartello petrolifero. I paesi aderenti all'accordo si riuniranno in videoconferenza il 9 aprile per trovare una nuova intesa che dovrebbe contribuire a stabilizzare il mercato petrolifero. (Rum)