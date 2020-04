Speciale energia: ministro Petrolio iracheno “ottimista” su riunione Opec+ del 9 aprile

- Il ministro del Petrolio iracheno Tamer al Gadban si è detto “ottimista” sui risultati della prossima riunione dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e dei produttori al di fuori del Cartello, noto come Opec+, che si terrà il prossimo 9 aprile in videoconferenza. Lo ha riferito all'agenzia irachena “Ina”, il portavoce del ministero del Petrolio iracheno Asem Jihad. "Tamer al Gadban ha espresso ottimismo riguardo al raggiungimento di un nuovo accordo dopo consultazioni telefoniche con diversi ministri dei paesi del gruppo Opec+, descrivendo l'atmosfera generale come positiva", ha dichiarato Jihad. Secondo il portavoce del dicastero, il ministro ha sottolineato che il nuovo accordo necessita del sostegno di produttori di petrolio che non fanno parte dell’alleanza Opec+, come Stati Uniti, Canada e Norvegia. "I produttori di petrolio navigano sulla stessa barca, indipendentemente dal fatto che siano membri dell'Opec+ o meno. Tutti dovrebbero essere responsabili della stabilizzazione attraverso un nuovo accordo di riduzione della produzione. E decidere la strada giusta per raggiungere obiettivi comuni ", ha dichiarato Jihad citando il ministro del Petrolio iracheno. (Irb)