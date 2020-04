Speciale energia: Dmitriev (Rdif), Russia e Arabia Saudita vicine a intesa su taglio produzione petrolifera

- La Russia e l'Arabia Saudita sono "molto vicine" a raggiungere un accordo sui tagli alla produzione di petrolio. È quanto riferito dall’amministratore delegato del Fondo per gli investimenti diretti russo (Rdif), Kirill Dmitriev, in una sua rubrica riportata sul sito web dell’emittente statunitense “Cnbc”. "Penso che l'intero mercato capisca che questo accordo sia fondamentale e porterà molta stabilità", ha dichiarato Dmitriev. L’Ad dell’Rdif ha sottolineato i commenti del presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana quando ha proposto un taglio combinato della produzione di 10 milioni di barili al giorno. "Putin ha parlato dell'importanza di questo accordo petrolifero, quindi la Russia è impegnata su questo fronte", ha dichiarato Dmitriev, secondo cui le autorità di Mosca stanno lavorando a stretto contatto con quelle statunitensi per far partecipare i produttori Usa al taglio della produzione. "Penso che la Russia, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, e anche altri paesi devono intervenire per stabilizzare i mercati e garantire solidità visto che il mondo sta per vedere probabilmente la più grande recessione di sempre". I paesi dell’Opec e quelli non facenti parte del Cartello petrolifero si riuniranno giovedì 9 aprile in videoconferenza per discutere dell’estensione dell’accordo Opec+ sul taglio della produzione dopo il fallimento della riunione svoltasi nei primi giorni del mese scorso. La mancata proroga dell'intesa ha determinato un crollo dei prezzi del petrolio, con effetti negativi per la tenuta finanziaria di tutti i paesi produttori. (Rum)