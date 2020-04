Coronavirus: consiglieri minoranza Umbria, prevenire infiltrazioni criminalità

- “Servono interventi coordinati tra Istituzioni locali, forze politiche e sindacali, al fine di far fronte ai tentativi di infiltrazione delle attività criminali e mafiose in un momento di crisi per l’economia, dovuta allo stop imposto dalle misure di contenimento del contagio per il coronavirus”. A chiederlo un ordine del giorno proposto dalla consigliera dell'Umbria Donatella Porzi (Pd) e firmato anche da Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Fabio Paparelli e Simona Meloni (Partito democratico), Andrea Fora (Patto civico), Vincenzo Bianconi (Gruppo misto) e Thomas De Luca (Movimento 5 stelle). “Con il prolungarsi della fase di lockdown – ha detto Porzi – , si fanno sempre più attuali gli allarmi lanciati dal dipartimento di Pubblica sicurezza diretto da Franco Gabrielli, dal procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, dal procuratore generale di Perugia Fausto Cardella e dal procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho. L’eventualità è che lo stop prolungato determini una crisi di liquidità delle imprese, offrendo così una occasione alle attività criminali per infiltrarsi e determinare il futuro dell’economia della nostra regione. Le mafie infatti, ricordava De Raho proprio ieri in una intervista, si inseriscono quando c’è difficoltà e iniziano partendo dal costruirsi un consenso sociale”. (segue) (Ren)