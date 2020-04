Energia: Tunisia, a febbraio risorse gas in calo del 12 per cento (2)

- La domanda da parte dei clienti a media e bassa pressione è diminuita del 13 per cento, mentre quella dei clienti ad alta pressione del 12 per cento, a febbraio scorso. Il calo della domanda da parte di questi clienti è principalmente dovuto alle temperature relativamente miti registrate durante i primi due mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Per quanto riguarda le importazioni di gas naturale, gli acquisti di gas algerino sono aumentati del 10 per cento tra la fine di febbraio 2019 e la fine di febbraio 2020, attestandosi a 498 ktep, a causa del calo della produzione interna, da un lato, e per l'abbassamento della tassa sul transito del gas algerino, dall'altro. I due paesi stanno negoziando un nuovo accordo decennale (2020-2030). (Tut)