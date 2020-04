I fatti del giorno - Italia (5)

- Coronavirus: Confturismo-Confcommercio, grave errore dimenticare settore turistico - Sarebbe un imperdonabile errore se il governo non tenesse il turismo al centro delle strategie per il rilancio dell’economia italiana alla fine dell’emergenza epidemiologica in corso. Ad affermarlo è stato Luca Patanè, presidente di Confturismo-Confcommercio, che in una nota ha ricordato che "già prima di questa crisi il settore era attaccato su ogni fronte da grandi potenze economiche internazionali e quando l’epidemia sarà finita torneremo ad avere tanti turisti da tutto il mondo, ma dei loro soldi non vedremo quasi traccia, sarà tutto business di poche grandi economie straniere mondiali”. Il settore, "13 per cento del Pil secondo Wttc, 15 per cneto per cento dell’occupazione e 17 miliardi di euro di contributo al saldo attivo della bilancia commerciale secondo Banca d’Italia, è al centro di una crisi inimmaginabile. E' infatti già certa la perdita di oltre 30 milioni di turisti italiani e stranieri tra marzo e maggio, ovvero quasi 90 milioni di presenze in meno nelle strutture ricettive turistiche ma anche di consumi nei ristoranti e pubblici esercizi, nello shopping, nei trasporti locali, nelle visite guidate alle città d’arte, ai musei, ai siti archeologici". (Rin)