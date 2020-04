Russia: primario dell'Istituto Sklifosovsk, picco dei contagi a Mosca non è stato raggiunto

- Il picco di contagi da coronavirus a Mosca non è ancora stato raggiunto. Lo ha dichiarato, Sergej Petrikov, direttore dell'Istituto di ricerca di medicina d'emergenza Sklifosovsk in un'intervista all’agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il picco non è ancora arrivato", ha dichiarato Petrikov. Secondo il direttore dell’istituto di ricerca, l'aumento del numero di casi di coronavirus nella capitale è dovuto anche al numero maggiore di test e tamponi per identificare potenziali focolai. “Stiamo facendo un lavoro specifico qui all'Istituto Sklifosovsky, ma ancora non è chiaro verso quale scenario procederemo per ora. Speriamo di non procedere verso lo scenario italiano", ha dichiarato Petrikov.(Rum)