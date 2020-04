Ungheria: coronavirus, a Budapest si rischia un'impennata dei casi di contagio

- La città di Budapest rischia seriamente "un'esplosione" di casi di contagio da coronavirus. E' quanto ha dichiarato Cecilia Muller, consulente capo del governo ungherese per la Sanità, ripresa dall'agenzia di stampa "Mti". Muller evidenzia che il 62 per cento dei contagi è avvenuto finora nella capitale e nella contea di Pest. La settimana scorsa la consulente aveva dichiarato che l'Ungheria ha finora evitato un'accelerazione delle infezioni confermate grazie all'efficace e tempestiva risposta da parte delle autorità, ma il rischio non è scongiurato. Molti non prendono le misure restrittive con la debita serietà e questo resta un problema. (Vap)