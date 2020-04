Terremoto: Raggi, Roma è con L'Aquila, vostra forza è esempio

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet ricorda il terremoto de L'Aquila. "Oggi ricorre anniversario del terribile terremoto che ha sconvolto il territorio e la popolazione de L'Aquila. A tutti gli aquilani voglio dire - scrive Raggi - Roma, oggi come allora, è con voi. La vostra forza sarà esempio per ricostruire insieme, dopo questa emergenza sanitaria". (Rer)