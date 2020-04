Sudan: forze armate smentiscono tentativo colpo di stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel luglio scorso l’allora Consiglio militare di transizione – in seguito sostituito dal Consiglio sovrano dopo l’ingresso delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che riunisce le sigle della società civile) – sventò un tentativo di colpo di stato militare da parte di generali islamici (in gran parte esclusi dal Consiglio sovrano) e rimosse importanti ufficiali dell'esercito noti per i loro legami con l'ex presidente Bashir. Quest’ultimo, al potere per 30 anni, è attualmente in arresto in Sudan e in attesa di estradizione dopo che lo scorso febbraio il governo di transizione ha accettato la sua consegna alla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja. Oltre a Bashir, saranno estradate altre tre persone indagate per i crimini di guerra dalla Corte dell'Aja: Abdel Rahim Hussein, Ahmed Haroun e un leader della milizia Janjawid, Ali Kushayb, tuttavia non si conoscono ancora i tempi e i modi in cui avverrà l’estradizione. (Res)