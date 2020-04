Auto: Psa sottoscrive prestito da 3 miliardi di euro

- Per rispondere alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il gruppo automobilistico francese Peugeot Société Anonyme (Psa) ha sottoscritto con diverse banche un prestito da 3 miliardi di euro. Lo rende noto la stessa Psa in un comunicato, dove il direttore finanziario Philippe de Rovira spiega come la “linea di credito ha una maturità iniziale di 12 mesi che può essere prolungata da uno a due trimestri aggiuntivi”. Questa operazione “si aggiunge a una linea di back up confermata e non utilizzata di 3 miliardi” di euro. In questo modo, Psa intende rafforzare “la capacità di far fronte a questa situazione straordinaria e a preparare il futuro. È anche un segnale di fiducia delle nostre banche partner nella solidità finanziaria e nella resilienza riconosciuta del gruppo”, ha dichiarato de Rovira. (Res)