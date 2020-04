Coronavirus: bozza dl imprese, a copertura garanzie Sace fondo da 1 miliardo per 2020

- In base a quanto si legge nella bozza di decreto sulla liquidità per le imprese, che sarà oggi all’esame del Consiglio dei ministri, "è istituito nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie" di Sace con una "dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere - si legge ancora nel testo - si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89". Per la gestione del fondo, inoltre, la bozza prevede che sia "autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale". (Rin)