Terremoti: Gelmini (FI), oggi come allora sapremo rialzarci

- "L'Aquila, esattamente 11 anni dopo quella forte scossa di terremoto, s'illumina per ricordare le sue 309 vittime. Quest'anno, a causa del Covid-19, la commemorazione si è tenuta in una piazza deserta. Distanti, ma uniti. Oggi come allora, sapremo rialzarci". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, nell'anniversario del sisma del 2009.(Com)