Coronavirus: Schiano (Fd'I), crisi agroalimentare? Nei campi chi ha reddito cittadinanza

- "In sintonia con Giorgia Meloni, non è il momento delle sanatorie per gli immigrati o del finto buonismo. Bisogna dare una mano agli agricoltori ? Al settore strategico dell'agroalimentare? Noi di Fratelli d'Italia siamo in prima linea". Lo ha dichiarato Michele Schiano di Visconti consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Campania. "Nei campi - ha proseguito - bisogna impegnare chi percepisce il reddito di cittadinanza. Naturalmente quelli che possono. Governo e Regione hanno gli elenchi. Procedano", ha concluso l'esponente di Fratelli d'Italia. (Ren)