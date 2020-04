Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), presto misure per settore cultura del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), presidente della V commissione Cultura, in una nota dichiara: "In qualità di presidente, avevo indetto per oggi 6 aprile la commissione Cultura del Consiglio regionale del Lazio per discutere di un importante punto all'ordine del giorno". "La commissione non è stata convocata - aggiunge Ciacciarelli - ma la Regione Lazio ha mostrato un segnale di apertura alla mia proposta e nei prossimi giorni varerà un provvedimento significativo, come da me richiesto, mirante alla ripartenza delle imprese culturali del Lazio, messe in ginocchio dall'emergenza coronavirus. Gli ultimi dati sono incoraggianti e ci impongono di iniziare a studiare la ripartenza, e supportare concretamente tutti gli operatori del settore". (Com)