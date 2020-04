Milano: lite tra clochard in centro, ferito alla testa 17enne

- Un 17enne marocchino senza fissa dimora è ricoverato fuori pericolo di vita con un trauma cranico dopo essere rimasto ferito in una lite con altri due clochard ieri in centro a Milano. Alle 21.57 di domenica una volante della Questura di Milano ha notato due uomini discutere e una terza persona a terra in piazza Cavour all’incrocio con via Manzoni. Gli agenti sono subiti intervenuti e hanno separato i due uomini mentre hanno chiamato il 118 perché il più giovane dei tre era riverso sulla strada privo di conoscenza. Il giovane è stato quindi trasportato in codice rosso al Policlinico dove si trova tuttora. Secondo quanto ricostruito i due clochard, uno slovacco di 41 anni e un ceco di 60, hanno avuto una lite scaturita per futili motivi con il giovane che è culminata con l’aggressione e il suo ferimento. I due dopo essere stati identificati sono stati denunciati per lesioni personali. (Rem)