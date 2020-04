Nord Macedonia: coronavirus, Spasovski non esclude "un inasprimento delle misure"

- Il premier macedone ad interim, Oliver Spasovski, non ha escluso la possibile introduzione di nuove misure restrittive per combattere l'epidemia da coronavirus. Secondo quanto riferisce oggi la stampa locale, Spasovski ha assicurato che il sistema sanitario è in grado di sostenere la pressione del contagio nel paese, ma ha fatto appello al tempo stesso affinché i cittadini si attengano alle misure di contenimento messe a punto dalle autorità nazionali. Il premier ha precisato che nuove misure restrittive potrebbero essere introdotte se questo dovesse essere il parere della commissione medica per le malattie infettive che sta monitorando la situazione nel paese. (Mas)