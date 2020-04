Niger: fonti stampa, padre Maccalli e Chiacchio sono vivi

- Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio, i due religiosi rapiti in Niger, sono vivi. È quanto dimostrerebbe un video rilanciato dal quotidiano "Avvenire", nel quale i due religiosi appaiono seduti uno di fianco all'altro, in vestiti tradizionali. Nel video, riferisce lo stesso quotidiano, i due religiosi si presentano e sembrano dimagriti. Maccalli, religioso della Società delle missioni africane (Sma), è stato sequestrato la sera del 17 settembre 2018 nella missione di Bomoanga, a circa 150 chilometri dalla capitale nigerina, Niamey. Da allora non si avevano più notizie sulla sua sorte. Chiacchio, di cui si sanno poche cose, è stato rapito alcuni anni fa, probabilmente in Mali, mentre viaggiava nella regione come turista. (Res)