Coronavirus: bozza dl imprese, garanzia statale al 90 per cento per aziende sotto 5 mila dipendenti

- In base a quanto si legge nella bozza di decreto sulla liquidità per le imprese che sarà oggi all’esame del Consiglio dei ministri, la garanzia statale sui prestiti copre "il 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; l'80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia e il 70 per cento "per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi".(Rin)