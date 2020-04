Polonia: Jaroslaw Gowin rassegna le sue dimissioni dal governo

- Jaroslaw Gowin ha rassegnato le sue dimissioni da vicepremier e ministro dell'Università e della Ricerca polacco. Lo riferisce il portale "wiadomosci.onet.pl". "Ritengo che le elezioni presidenziali vadano spostate. La proposta non è stata ricevuta positivamente e quindi offro le mie dimissioni", si è giustificato Gowin. Il suo partito, Porozumienie, continuerà a sostenere il governo perché la Polonia "ha bisogno di un esecutivo forte e di una maggioranza stabile", ha detto in conferenza stampa al Sejm l'ormai ex ministro. Al suo posto come vicepremier, Gowin ha proposto il nome del ministro dello Sviluppo, Jadwiga Emilewicz. (Vap)