Germania: governo, app per monitoraggio contagio coroanvirus presto operativa

- L'app per telefono cellulare volta a monitorare la diffusione del coronavirus in Germania sarà “presto pronta all'uso, già nei prossimi giorni o al più tardi nelle prossime settimane”. È quanto dichiarato oggi dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, Helge Braun. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, per Braun l'app è parte della “strategia di uscita del governo federale al fine di allentare gradualmente il divieto di contatti e altre restrizioni” introdotte per contenere la pandemia. La questione verrà discussa “dopo Pasqua”, ha evidenziato il capo di gabinetto della Cancelleria federale. Secondo Braun, tra i prerequisiti per allentare le restrizioni includono “più letti in terapia intensiva, ma anche un miglior monitoraggio dei contatti delle persone infette”. A tal fine, ha affermato Braun, “l'app per il tracciamento, che deve essere conforme alle norme dell'Ue sulla protezione dei dati personali, e più personale per le autorità sanitarie svolgono un ruolo cruciale”. Come riferito dal capo di gabinetto della Cancelleria federale, un gruppo di esperti ha sviluppato il concetto tecnico dell'app, su cui può basarsi “chiunque intenda sviluppare l'applicazione. Braun ha quindi chiesto un programma uniforme nell'Ue per il monitoraggio della diffusione del coronavirus. “Ne abbiamo bisogno in tutta l'Ue”, ha detto il capo di gabinetto dalla Cancelleria federale, in considerazione del mercato interno e dei numerosi lavoratori transfrontalieri che ogni giorno attraversano i confini degli Stati membri. “Il peggio che ci possa succedere è che ora ci siano diverse app di tracciamento”, ha avvertito Braun. La tecnologia per il monitoraggio della catena di infezione è attualmente in fase di sperimentazione da parte delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) è attualmente in fase di sperimentazione presso la caserma “Julius Leber” di Berlino. Si tratta di un'app che si può scaricare volontariamente e che avverte in modo anonimo, senza fornire dati personali, su eventuali contatti con una persona risultata contagiata dal coronavirus. (Geb)