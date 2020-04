Coronavirus: a Roma 192 illeciti in fine settimana e diversi sportivi sorpresi nei parchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra sabato e domenica si contano oltre 32 mila verifiche sul rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid -19, da parte della Polizia locale di Roma Capitale, con 192 illeciti rilevati. Nella sola giornata di ieri sono 113 le infrazioni riscontrate dalle pattuglie, che hanno eseguito circa 13 mila accertamenti sugli spostamenti di veicoli e persone a piedi. Oltre 900, invece, i controlli che hanno interessato le attività commerciali, i parchi e le ville storiche. Diversi gli sportivi sorpresi nei parchi, nonostante il divieto di accesso come: le 6 persone sanzionate ieri dagli agenti nel parco di Val Cannuta o il runner fermato all'interno di Villa Borghese. Ma la maggior parte delle infrazioni continuano ad essere registrate per gli spostamenti privi di un valido motivo . È il caso di un ragazzo che è stato fermato sulla via Pontina, mentre tornava a casa a Pomezia, dopo aver passato la notte dalla fidanzata in zona Magliana o dell'uomo, residente in zona Prati , sorpreso nel quartiere Aurelio con la scusa di recarsi in un supermercato specifico, nonostante stesse circolando in orario di chiusura delle attività. (Rer)