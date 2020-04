Coronavirus: Donega (Uneba), in Lombardia si è sottovalutato rischio in Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia si è sottovalutato il rischio nelle strutture per anziani e disabili che sono luoghi per accogliere e aumentare la qualità della vita ma non per curare patologie acute". Lo ha detto Luca Donega, presidente nazionale di Uneba che solo in Lombardia riunisce 420 strutture per anziani e disabili intervenendo a SkyTg24. "Dobbiamo - ha aggiunto - ospedalizzare le rsa e dare agli anziani e ai disabili il diritto alla cura. Bisogna fare i tamponi nelle strutture a tutti, non solo a sintomatici ma anche agli asintomatici perché se bisogna tenerli all'interno serve chiarezza su chi è infetto e chi no". In merito alla delibera di Regione Lombardia del 8 marzo, che prevedeva di accogliere nelle rsa alcuni pazienti covid, Donega ha chiarito che: "Quella delibera non è stato un veicolo di infezione perché è stata bloccata da noi che non abbiamo presi i pazienti covid nelle rsa. Quella delibera è il segnale di non aver capito la programmazione sanitaria, le rsa - ha concluso - non dovevano essere strumentali al ricovero dei malati covid" (Rem)