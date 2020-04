Coronavirus: salgono a 76 le vittime in Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime del coronavirus in Grecia è salito a 76 lunedì dopo la morte di tre uomini avvenuta nelle ultime ore. Lo ha riferito l’emittente televisiva “Skai”, secondo cui i tre casi positivi erano un uomo di 82 anni in cura presso un ospedale di Patra, un 72enne ad Alessandropoli e un 78enne di Salonicco. Secondo l'aggiornamento ufficiale di domenica da parte del ministero della Salute, nel paese sono stati segnalati in totale 1.735 casi di Covid-19. Di questi, il 54,9 per cento sono uomini mentre il 20,3 per cento sono persone rientrate dall’estero. (Gra)