Tunisia: coronavirus, assembramenti a Kairouan per chiedere gli aiuti promessi dal governo (2)

- Ai pensionati che hanno un assegno inferiore a 180 dinari (circa 57 euro) sarà erogato un sussidio aggiuntivo di 100 dinari (circa 32 euro). Complessivamente, il governo ha stanziato 300 milioni di dinari (95 milioni di euro), con un'estensione di 100 milioni di dinari (circa 32 milioni di euro), per far fronte alla disoccupazione tecnica, a beneficio dei lavoratori e delle imprese pubbliche. Inoltre, ha proseguito Fakhfakh, la Tunisia otterrà dai suoi partner e donatori crediti fino a 2.000 milioni di dinari (0,6 milioni di euro), escluse le donazioni di privati e aziende. Il primo ministro ha smentito le voci sulla possibile confisca di beni. "Siamo in uno stato di guerra e mobiliteremo le risorse finanziarie necessarie per questa guerra. Il nostro desiderio non è quello di applicare tasse eccezionali", ha detto, ricordando che il settore privato impiega gran parte della manodopera e rappresenta un partner che contribuisce, fino a due terzi, alle entrate statali dirette e indirette. (Tut)