Libia: in arrivo aiuti dalla Cina contro il coronavirus

- L'ambasciatore cinese in Burkina Faso, Li Jian, ha annunciato l'arrivo in Etiopia di un carico di aiuti destinato ai paesi africani per combattere il coronavirus. Tra i paesi destinatari di questi aiuti figura anche la Libia. L'annuncio è arrivato dopo un incontro dell'ambasciatore cinese con l'incaricato d'affari libico a Ouagadougou, Abdel Rahman Boukhamada, il quale ha discusso di come accelerare l'invio di aiuti medici e di attrezzature sanitarie in Libia per contrastare la diffusione del coronavirus, secondo quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico apparsa su Facebook. Il diplomatico cinese nel presentare i metodi adottati dal suo paese per fermare l'epidemia ha anche confermato che tra le priorità del suo governo c'è quella di produrre prodotti medicali dedicati a questo problema. La notizia è stata pubblicata sul sito web del quotidiano libico "Al Wasat", edito al Cairo. (Lit)