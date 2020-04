Georgia: coronavirus, annunciati nuovi voli per rimpatrio cittadini il 24 e il 27 aprile

- Il ministro degli Esteri georgiano, Davit Zalkaliani, ha annunciato che sono stati organizzati due nuovi voli per consentire il rimpatrio dei cittadini georgiani dall’estero a fronte della pandemia di Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”, aggiungendo che i due voli per le città di Barcellona e Varsavia saranno operati nelle giornate del 24 e del 27 aprile. “A seguito di una serie di consultazioni è stata disposta l’organizzazione di due nuovi voli per consentire il rientro dei cittadini georgiani dall’estero: tutto si svolgerà in linea con le raccomandazioni fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)”, ha detto il ministro al termine di una riunione con i membri del Consiglio di coordinamento per il contrasto all’epidemia. (Res)