Germania: coronavirus, quarantena per chi entra nel paese

- I cittadini tedeschi, dell'Ue e tutti coloro che ritornano in Germania da un soggiorno di diversi giorni all'estero, dovrebbero porsi in quarantena per due settimane al fine di contrastare la diffusione del coronavirus. È quanto raccomanda ai Laender l'Unità di crisi del governo federale per la pandemia di coronavirus, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Inoltre, ci si potrà recare in Germania esclusivamente “per validi motivi”. In linea di principio, gli ingressi da paesi terzi sono consentiti “soltanto in casi selezionati” e i viaggiatori sono controllati alle frontiere dell'area di Schengen che insistono sui confini della Germania. Sono, tuttavia, previste eccezioni che si applicano ai cittadini tedeschi e dell'UE o a quanti che vivono in Germania da molti anni. Sono poi esenti il personale medico, i pendolari, i diplomatici e altri gruppi di persone. Per pendolari, viaggiatori d'affari e tecnici di servizio che devono entrare o uscire dalla Germania per alcuni giorni non verrà disposta alcuna quarantena. Lo stesso vale “per i trasportatori di persone, merci e beni oltre confine, su strada, su rotaia, nave o aereo, nonché per i viaggiatori in transito verso il paese di residenza permanente”. Coloro che intendono entrare in Germania per un soggiorno di lavoro di diversi giorni devono poter dimostrare che l'impiego garantisce una quarantena di due settimane o l'applicazione di misure igieniche professionali equivalenti nonché di precauzioni per evitare il contatto. Tale disposizione mira a consentire ai lavoratori stagionali, soprattutto in agricoltura, di lavorare in Germania. (Geb)