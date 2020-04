Ruanda: coronavirus, ministri rinunciano a stipendio di aprile per sostenere risposta sanitaria

- I ministri e gli alti funzionari del governo del Ruanda rinunceranno al loro stipendio di aprile per destinarlo alla risposta all'emergenza coronavirus nel paese. Lo ha annunciato in una nota l'ufficio del primo ministro Edouard Ngirente, precisando che la decisione riguarda i rappresentanti di tutti i ministeri nazionali e degli alti funzionari governativi. Nel paese sono stati confermati finora 104 casi di coronavirus, mentre le autorità hanno imposto severe restrizioni ai movimenti nel tentativo di contenere i contagi. Il periodo di quarantena dovrebbe concludersi il prossimo 19 aprile. La scorsa settimana il Fondo monetario internazionale ha approvato un prestito di 109 milioni di dollari al paese per contribuire a contrastare la diffusione del coronavirus.(Res)