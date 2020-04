Romania: coronavirus, rinvio quasi sicuro delle amministrative previste a giugno

- Il governo romeno rinvierà quasi sicuramente le elezioni amministrative previste a giugno: l'epidemia di coronavirus in corso, infatti, non consente il regolare svolgimento di questo esercizio democratico. Lo ha dichiarato il premier romeno, Ludovic Orban, durante una conferenza stampa. Le amministrative erano programmate a giugno, mentre a settembre sono previste le elezioni parlamentari. "Il picco dell'epidemia è atteso tra il 20 aprile e il primo maggio, con rischi minori di diffusione nel periodo successivo", ha spiegato il primo ministro, precisando che, in seguito alle consultazioni che svolgerà con gli altri partiti, deciderà quando sarà possibile convocare le elezioni a seconda dell'evoluzione dell'epidemia. Intanto, il ministro della Salute, Nelu Tataru, ha precisato che i divieti di circolazione potrebbero essere rimossi gradualmente a partire da metà maggio.(Rob)