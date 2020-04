Coronavirus: Rosato (Iv), Stato investa sul futuro con liquidità senza burocrazia

- "È facile chiudere tutto, basta dire tutti a casa, ed è stato doveroso farlo. La parte difficile sarà riaprire perché il governo detta i tempi, ma le saracinesche le tirano su imprenditori, professionisti e lavoratori. E per farlo bisogna che ci siano le condizioni". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, presidente di Italia viva e vicepresidente della Camera dei deputati, secondo cui "la prima condizione è la liquidità, necessaria alle imprese e ai professionisti. Serve in misura adeguata, abbiamo proposto almeno il 25 per cento del fatturato dell'anno precedente. L'erogazione - spiega - deve avvenire da subito e in maniera semplice, senza tante carte, basta un foglio. Così stanno facendo i nostri vicini, certo, con vincoli nel pagare prontamente lavoratori e fornitori. Inoltre - continua il presidente di Italia viva - serve la garanzia totale da parte dello Stato. Non il 99 per cento: totale, altrimenti costringiamo a una burocrazia infinita. Il finanziamento deve essere a tasso zero. Deve essere una grande scommessa dello Stato sul suo sistema produttivo. L'investimento dello Stato sul suo futuro".(Rin)