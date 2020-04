Coronavirus: Montenegro, il numero dei contagiati sale a 223

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Montenegro è attualmente pari a 223, dopo nove nuove diagnosi effettuate nel corso delle ultime 24 ore. Lo ha comunicato oggi l'Istituto per la sanità pubblica di Podgorica a seguito di 85 nuovi test effettuati. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", i decessi confermati sono due. Il numero maggiore dei contagi è stato riscontrato a Podgorica, con in tutto 113 test positivi. Segue il comune di Tuza, al confine con l'Albania, con 34 contagi e Niksic con 20. (Mop)