Bulgaria: Ninova (Bsp), stipendi delle istituzioni dovrebbero basarsi sul salario minimo

- Gli stipendi delle istituzioni in Bulgaria, a prescindere dalla crisi causata dal coronavirus, dovrebbero basarsi sul salario minimo nazionale. Lo ha detto la presidente del Partito socialista bulgaro (Bsp), Cornelia Ninova, nel corso di un dibattito sul congelamento dei salari parlamentari durante lo stato di emergenza. "Il dibattito sulla remunerazione dei parlamentari non riguarda solo noi, ma 500 alti funzionari pubblici, il Consiglio dei ministri, la presidenza della Repubblica, il Difensore civico…”, ha detto Ninova citata dall’agenzia di stampa “Focus”. “Dovremmo ridurre i nostri stipendi non perché creano disappunto fra i nostri cittadini, ma perché non sono giusti”, ha detto la leader del Bsp, secondo cui la politica dovrebbe mostrare maggiore solidarietà nei confronti di “quei 2 milioni di cittadini bulgari che vivono al di sotto della soglia di povertà". (Bus)