Ungheria: ministro Esteri, "bugie" dall'Ue su legge che concede poteri speciali al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ha condannato quelle che ha definito "bugie" da parte di taluni politici europei sulla legge che ha consegnato poteri speciali all'esecutivo di Budapest per affrontare l'epidemia di coronavirus. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti", menzionando un suo post su Facebook. "Saremo anche rimasti in 27, ma avremmo potuto anche aggiungere un 28mo posto al tavolo virtuale: quello per l'ipocrisia", ha scritto il capo della diplomazia ungherese, commentando la discussione dei ministri degli Affari esteri dell'Unione europea avvenuta lo scorso venerdì e dedicata alla crisi provocata dal coronavirus. Nonostante il "mantra" dell'unità e della cooperazione recitato da alcuni colleghi europei, Szijjarto denuncia il fatto che molti di loro "hanno diffuso con entusiasmo menzogne, distorsioni della realtà e notizie false sulla legge per tutta la settimana". A tutti chiede di "leggerla prima di parlare", perché la legge in questione contiene "tutte le risposte alle loro preoccupazioni". "Se non fossimo nel bel mezzo di una pandemia direi che tutto questo è patetico, ma è piuttosto allarmante", ha proseguito il ministro. (Vap)