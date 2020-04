Repubblica Ceca: premier Babis, assisteremo 6 pazienti francesi affetti da coronavirus

- La Repubblica Ceca si occuperà di sei pazienti affetti da Covid-19 provenienti dalla Francia. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Ceske televize" il premier ceco, Andrej Babis. I pazienti saranno presi in carico dall'ospedale universitario di Brno per alleviare la pressione sul sistema sanitario francese. "La Francia si è rivolta a noi con una richiesta di aiuto che siamo in grado di soddisfare", ha detto Babis. (Vap)