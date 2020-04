Coronavirus, Pionati (Adc), De Luca avvii tamponi a tappeto con laboratori privati

- "La Campania detiene il triste record nazionale della regione con il minor numero di tamponi effettuati in relazione al numero di abitanti". Lo ha dichiarato, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di centro, Francesco Pionati. "De Luca - ha proseguito Pionati - si ostina ad impedire che parta una campagna a tappeto, con il supporto dei laboratori privati che hanno capacità operative superiori a quelli dei pochi centri della sanità pubblica. Ci chiediamo perché, se è scientificamente provato, che si tratta del passaggio chiave per difenderci dal virus", ha concluso il segretario nazionale di Alleanza di centro. (Ren)