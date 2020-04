India: Modi celebra i 40 del suo Partito del popolo indiano

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha celebrato oggi il 40mo anniversario della fondazione del suo Partito del popolo indiano (Bjp) ringraziando tutti coloro che hanno lavorato alla costruzione della forza politica ora al governo del paese. “Omaggi a tutti quelli che hanno lavorato duramente per decenni per costruire il partito, grazie ai quali il Bjp ha avuto l’opportunità di servire decine di milioni di indiani in lungo e in largo nel paese”, ha dichiarato il premier via Twitter. “Ogni volta che il Bjp ha avuto l’opportunità di servire, il partito si è sempre concentrato sul buon governo e sull’emancipazione dei poveri”, ha aggiunto. Il leader ha poi sottolineato che l’anniversario coincide con la battaglia contro il coronavirus e ha esortato tutti a seguire le linee guida del presidente del partito, Jagat Prakash Nadda. (segue) (Inn)