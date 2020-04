India: Modi celebra i 40 del suo Partito del popolo indiano (2)

- Modi ha poi tenuto un discorso in videoconferenza in cui ha raccomandato di non abbassare la guardia perché la guerra contro la pandemia sarà lunga. Il capo del governo ha sottolineato la tempestività con cui l’India ha compreso la situazione e preso provvedimenti: “Gli sforzi dell’India sono stati di esempio per il mondo per affrontare il coronavirus. L’India è uno dei paesi che hanno compreso la gravità di questa malattia e hanno intrapreso una guerra tempestiva contro di essa”. Il premier ha anche evidenziato la risposta positiva della popolazione: “Tutti noi siamo fermamente uniti. La maturità mostrata da 1,3 miliardi di indiani è senza precedenti (…) Nessuno avrebbe potuto credere che il popolo di questo paese mostrasse tale disciplina”, ha affermato. (segue) (Inn)