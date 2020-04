India: Modi celebra i 40 del suo Partito del popolo indiano (3)

- Nadda ha invitato a esporre le bandiere col simbolo del loto e il color zafferano e a deporre corone di fiori per Syama Prasad Mukherjee, fondatore del Bharatiya Jana Sangh (Bjs), la formazione da cui ebbe origine il Bjp, e Deendayal Upadhyaya, ideologo dell’Hindutva, “l’induità”. Inoltre, ha esortato a partecipare a iniziative di solidarietà come la distribuzione di cibo per i bisognosi e la preparazione in casa di mascherine di protezione. I collaboratori sono chiamati anche a incoraggiare le donazioni e a contattare 40 famiglie ciascuno per firmare lettere di ringraziamento alla polizia, agli operatori sanitari, ai dipendenti postali e bancari, al governo e ai dipendenti pubblici. (segue) (Inn)