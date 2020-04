India: Modi celebra i 40 del suo Partito del popolo indiano (4)

- Anche altri dirigenti del partito si sono espressi oggi, nel giorno dell’anniversario. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, fino a pochi mesi fa presidente, nel suo messaggio augurale via Twitter ha definito il Bjp “il vero vettore della democrazia dell’India”, sostenendo che “è sempre stato devoto all’interesse nazionale e alla sua ideologia nazionalista”. “Oggi sotto la leader del primo ministro Narendra Modi il Bjp sta realizzando l’idea della ricostruzione e del benessere dei poveri del paese in accordo con la gloriosa cultura dell’India”, ha aggiunto. Lo stesso concetto è stato esposto dal ministro della Difesa, Rajnath Singh: “In soli 40 anni dalla fondazione, il Bjp è diventato non solo il più grande e il più forte pilastro della democrazia indiana ma anche il centro della fiducia del popolo. Il merito di ciò va ai lavoratori e alla forte leadership”. (Inn)