Coronavirus: Fontana, Borelli su uso mascherina? Se suoi consulenti gli dicono altro non sta a me giudicarlo

- "Queste scelte non sono determinate da nient'altro che il tentativo di rendere più protetti i nostri cittadini". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, motiva la decisione contenuta nell'ultima ordinanza regionale che obbliga i cittadini lombardi, quando escono di casa, a proteggersi naso e bocca con mascherina o una sciarpa o un foulard. Interpellato poi sulle parole di Angelo Borelli sull'utilizzo della mascherina, il governatore lombardo ha risposto "Se il capo della Protezione civile ha altri consulenti che gli dicono altre cose non sta a me giudicarlo". (Rem)