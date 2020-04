Russia: premier Mishustin contrario alla chiusura dei confini amministrativi regionali

- Il premier russo, Mikhail Mishustin, ha espresso una posizione contraria rispetto alla chiusura dei confini amministrativi fra le varie regioni della Federazione. Nel corso di una riunione con i vicepremier, Mishustin ha criticato le iniziative di alcuni governatori che la scorsa settimana hanno deciso di chiudere i confini amministrativi delle regioni a causa dell’epidemia di coronavirus a livello nazionale. "La scorsa settimana i governatori di alcune regioni hanno chiuso i confini amministrativi, ostacolando il transito di persone e veicoli nei loro rispettivi territori", ha dichiarato Mishustin, secondo cui alle regioni sono state inviate le relative disposizioni in merito. Ieri sono stati chiusi in confini amministrativi della Cecenia, mentre la stessa misura è stata applicata in dieci distretti della regione di Murmansk e in quella di Astrakhan. Il primo ministro ha affermato che durante il fine settimana la situazione è migliorata, ma ha invitato i governatori regionali "a non confondere i loro poteri con quelli federali”.(Rum)