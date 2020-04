Ungheria: coronavirus, 4 milioni di mascherine e 40 mila tute protettive dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha ricevuto circa 4 milioni di mascherine, oltre 40 mila tute protettive, 100 mila occhialini, 30 mila guanti e oltre 6 mila visori dalla Cina per affrontare l'emergenza coronavirus. Della consegna ha informato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Pechino ha fornito a Budapest anche 400 mila campioni di un farmaco sviluppato e testato in Cina e che i ricercatori internazionali ritengono promettente nel trattamento del Covid-19. L'Ungheria è uno dei soli quattro paesi a cui la Cina ha concesso i campioni medici in questione. (Vap)