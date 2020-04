Cina: coronavirus, la città di Kunshan dona forniture mediche alla Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Kunshan, nella provincia di Jiangsu nella Cina orientale, ha donato una serie di forniture mediche per aiutare la Spagna nella lotta contro la pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato oggi il governo della città. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", le forniture donate da Qiandeng, appartenente alla municipalità di Kunshan, tra cui 50 mila mascherine usa e getta, cinquemila paia di guanti e cinquemila tute protettive, sono state inviate all'ufficio di Shanghai di Mondragon Corporation, uno dei principali gruppi di affari spagnoli. Igor Eceiza, direttore generale di Orkli Electronics (Kunshan) Co. affiliato a Mondragon Corporation, ha sottolineato l'importanza che Kunshan e Qiandeng abbiano donato materiale sanitario, sebbene ne avessero molta richiesta anche per se stesse. Da gennaio, molte imprese spagnole nel Kunshan Mondragon Industrial Park, situato nella città di Qiandeng, hanno donato forniture mediche al governo locale. Il mese scorso, a loro volta, Mondragon Corporation e il suo ufficio di Shanghai hanno donato 2.960 maschere KN95, cento tute protettive e disinfettanti alla città di Qiandeng. Anche Mondragon Assembly (Kunshan) Co. ha donato diecimila mascherine mediche alla città. Nel 2010, il Kunshan Mondragon Industrial Park è stato istituito congiuntamente dal governo Kunshan e da Mondragon, una società e federazione di cooperative di lavoratori con sede nella regione basca della Spagna.(Cip)