Coronavirus: Municipio Roma X, operativa da oggi la Centrale della solidarietà

- È operativa da oggi la Centrale della solidarietà del municipio X di Roma: si tratta - riferisce una nota - di una centrale di stoccaggio di beni alimentari e di prima necessità, nonché farmaci da banco, donati da attività commerciali, farmacie e singoli cittadini, materiale che sarà consegnato alle famiglie del territorio che stanno particolarmente risentendo della crisi economica causata dalla pandemia Covid-19. Già nei giorni scorsi, nel centro localizzato nella sede municipale di Ostia e in quello della Città militare della Cecchignola che collabora con il municipio, grazie ad un grande slancio di generosità, sono sopraggiunte donazioni di beni del valore di decine di migliaia di euro. Da oggi parte la distribuzione dei pacchi spesa alle prime 97 famiglie indicate dai Servizi sociali territoriali che si occupano anche di tutto il coordinamento. Nei prossimi giorni si proseguirà con le consegne, sia ai nuclei familiari che alla Caritas ed alle parrocchie le quali, a loro volta, provvederanno allo smistamento nella propria zona di competenza. (segue) (Com)