Coronavirus: Municipio Roma X, operativa da oggi la Centrale della solidarietà (2)

- L'erogazione dei beni sarà effettuata da una rete di cui fanno parte il Centro sportivo della Guardia di finanza dell'Infernetto nella figura del generale B. Flavio Aniello che ha messo a disposizione i militari e un autodrappello, la Protezione civile di Roma Capitale in collaborazione con i volontari di protezione civile del territorio e numerose associazioni di volontariato. Lo smistamento e il confezionamento dei pacchi spesa, pensati per garantire un'autonomia di circa 20 giorni, avverrà all'interno del municipio e prevede un'aggiunta di prodotti per l'infanzia alle famiglie in cui ci sono bambini. "Abbiamo messo in campo - afferma la presidente del municipio X Giuliana Di Pillo - come amministrazione una macchina complessa e ringraziamo per la generosità e la disponibilità non solo i consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli assessori e i dipendenti comunali, ma anche e soprattutto tutte le attività commerciali e le singole persone che hanno già fatto le proprie donazioni". (Com)