Coronavirus: in Iraq 961 casi di contagio, 61 morti in totale

- E’ salito a 961 il numero di casi di contagio da coronavirus in Iraq, dove sono stati effettuati 93 test positivi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del ministero della Sanità, inoltre, sono state registrate cinque vittime per Covid-19 nell'ultimo giorno, con il bilancio dei morti salito a 61. Sono invece 279 le persone guarite, di cui 20 nelle ultime ore. La scorsa settimana le autorità di Baghdad hanno fatto sapere di aver sospeso per tre mesi le attività dell'agenzia di stampa britannica "Reuters", che in precedenza aveva battuto una notizia secondo la quale contagi e vittime in Iraq sarebbero molto più numerosi di quanto ammesso dal governo. (Irb)