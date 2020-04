Trasporto aereo: Singapore, Terminal 2 aeroporto Changi resterà chiuso per 18 mesi dal primo maggio

- Il Terminal 2 dell'aeroporto Singapore-Changi resterà chiuso per 18 mesi dal primo maggio, poiché la pandemia di Covid-19 continua a colpire il settore dell'aviazione. Lo ha annunciato oggi in Parlamento il ministro dei Trasporti Khaw Boon Wan. "Le compagnie aeree che operano attualmente nel terminal saranno trasferite negli altri tre terminal dell'aeroporto", ha affermato Khaw. Ha aggiunto che ciò consentirebbe all'operatore aeroportuale Changi Airport Group, insieme a rivenditori, compagnie aeree e società di assistenza a terra, di risparmiare sui costi di gestione durante questo periodo. "È importante sottolineare che ciò ci consente anche di accelerare gli attuali lavori di ammodernamento al Terminal 2 e di ridurre i tempi di progetto fino a un anno", ha affermato Khaw. Durante questo periodo, Singapore Airlines consoliderà le sue operazioni al Terminal 3, ha aggiunto. Nel sottolineare che anche le altre compagnie aeree ne potranno risentire, Khaw ha affermato che le autorità garantiranno una capacità sufficiente a far crescere tutte le compagnie aeree quando il traffico passeggeri riprenderà. "Siamo in grado di chiudere uno o due terminali, ma dobbiamo pensare al recupero post pandemia", ha detto. "Mentre è improbabile il pieno recupero quest'anno, è probabile un parziale recupero il prossimo anno. Dobbiamo essere pronti a guidare la ripresa quando ciò accadrà", ha aggiunto il ministro. (Fim)